Кирсан Илюмжинов: Карлсен может из камня выдавливать воду

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов - о шансах участников матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, который пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

- Букмекеры дают на участников следующие коэффициенты – 1,15 на победу Карслена и 6,5 на победу Карякина. Не верят в нашего гроссмейстера.

- Я не был бы столь категоричен. В теоретической подготовке Карякин не уступает Карлсену. Да, Карлсен может из камня выдавливать воду – выигрывать железобетонные ничейные позиции. Это его плюс. А минус в том, что он чемпион мира. Ему есть, что терять. И это будет на него давить. У Карякина – наоборот, есть за что бороться. Не забывайте и про призовой фонд, который делится 60 на 40 процентов в пользу победителя.

Последние годы Сергей проявляет твердый бойцовский характер и показывает огромную волю к победе, он уже не раз выходил с честью из очень сложных ситуаций. Вспомните финал турнира Кубка мира в Баку 2015 года, когда Карякин вырвал победу в трудной ситуации у Петра Свидлера.