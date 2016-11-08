Федор Канарейкин: Попросили ребят начать домашнюю серию с победы
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин подвел итоги матча с «Торпедо»(2:1), который прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Попросили ребят начать домашнюю серию с победы, чтобы настроились, чтобы хорошо отработали. Перерыв, понятное дело, выбил все команды из ритма. Поэтому первая игра - сложная. Все молодцы, что потерпели», - сказал Канарейкин.
Напомним, после этой игры «Авангард» набрал 49 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице «Востока». В следующем туре омская команда примет на домашней арене хоккейный клуб «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Торпедо - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Бурдасов (Медведев), 5:08 (1:0). Бурдасов (Хохряков), 54:19 (2:0 - бол.). Грачев (Шуленин), 58:46 (2:1).
Место и дата
08 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция