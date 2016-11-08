Федор Канарейкин: Попросили ребят начать домашнюю серию с победы

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин подвел итоги матча с «Торпедо»(2:1), который прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Попросили ребят начать домашнюю серию с победы, чтобы настроились, чтобы хорошо отработали. Перерыв, понятное дело, выбил все команды из ритма. Поэтому первая игра - сложная. Все молодцы, что потерпели», - сказал Канарейкин.

Напомним, после этой игры «Авангард» набрал 49 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице «Востока». В следующем туре омская команда примет на домашней арене хоккейный клуб «Сочи».

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