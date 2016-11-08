Virtus.pro отказалась от участия в IEM Oakland

Польский коллектив Virtus.pro отказался от участия в турнире IEM Oakland по CS:GO.



«Для нас это было непростое решение, так как мы знаем, как тепло к нам относятся американские болельщики. Тем не менее команда сейчас находится в чрезвычайно плотном графике, с начала сентября у ребят практически каждый день турниры или онлайн-квалификации. Наш основной приоритет сегодня — это достойное выступление на ELEAGUE Season 2, где мы защищаем чемпионский титул, и подготовка выстроена именно с прицелом на турнир в Атланте», – заявил генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.



Напомним, что Virtus.pro получила прямое приглашение на турнир. Вместо «медведей» на турнире примет участие датский коллектив Heroic.



Intel Extreme Masters Oakland пройдет с 16 по 20 ноября в Окленде, США. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.



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