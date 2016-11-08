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Дмитрий Шляхтин: Со Скрипченко подписали контракт до конца сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новый наставник самарских «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко пробудет в своей должности до конца сезона. Об этом корреспонденту «Советского спорта» Сергею Волкову в Самаре рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

- Пока мы заключили со Скрипченко контракт до окончания чемпионата. А дальше посмотрим, - ответил на вопрос корреспондента Шляхтин.

- Почему выбор пал именно на него, хотя вы вели, по вашим же словам, переговоры еще с четырьмя наставниками?
- Он, скажем так, из всех кандидатур, оказался самым не ангажированным.

- За досрочное прекращение контракта бельгийского специалиста Франка Веркаутерена называются самые различные суммы – от 250 тысяч евро до миллиона. Говорят, что он недоволен отставкой и готовится с вами судиться. Развейте слухи…
- Мы согласно контракту, который есть у него на руках, выплатим ему три зарплаты отступных и не более. Это около 12 миллионов рублей.

- Где он сейчас?
- В Самаре. Отставка стала для него шоком. Но мы долго терпели. Победа в Оренбурге – и все было бы иначе.

- Сегодня вы официально объявили, что собираетесь баллотироваться на пост президента ВФЛА. Насколько разумно и взвешенно ваше решение?
- Отвечу вопросом на вопрос: неужели я похож на безумного человека?

- Выходит, все решит Мутко?
- Это решат те, кто примет участие в голосовании.

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