Дмитрий Шляхтин: Со Скрипченко подписали контракт до конца сезона
Новый наставник самарских «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко пробудет в своей должности до конца сезона. Об этом корреспонденту «Советского спорта» Сергею Волкову в Самаре рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
- Пока мы заключили со Скрипченко контракт до окончания чемпионата. А дальше посмотрим, - ответил на вопрос корреспондента Шляхтин.
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Почему выбор пал именно на него, хотя
вы вели, по вашим же словам, переговоры
еще с четырьмя наставниками?
- Он, скажем так, из всех кандидатур, оказался самым не ангажированным.
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За досрочное прекращение контракта
бельгийского специалиста Франка
Веркаутерена называются самые различные
суммы – от 250 тысяч евро до миллиона.
Говорят, что он недоволен отставкой и
готовится с вами судиться. Развейте
слухи…
- Мы согласно контракту, который есть у него на руках, выплатим ему три зарплаты отступных и не более. Это около 12 миллионов рублей.
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Где он сейчас?
- В Самаре. Отставка стала для него шоком. Но мы долго терпели. Победа в Оренбурге – и все было бы иначе.
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Сегодня вы официально объявили, что
собираетесь баллотироваться на пост
президента ВФЛА. Насколько разумно и
взвешенно ваше решение?
- Отвечу вопросом на вопрос: неужели я похож на безумного человека?
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Выходит, все решит Мутко?
- Это решат те, кто примет участие в голосовании.