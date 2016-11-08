Илья Воробьев: Некоторые ребята у нас сегодня прилетели в восемь утра

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды против «Нефтехимика».

– Сложная игра после перерыва. Первая всегда сложная. Некоторые ребята у нас сегодня прилетели в восемь утра. Но мы нашли путь, заработали два очка.

– Почему так и почему реже стал выходить Семин в первой пятерке большинства?

– Давайте подумаем, он выходил в первой пятерке большинства три первые игры, а потом в первой давно не выходил. Пять на три он выходит. Мы полным составом только сегодня утром собрались, так что теперь будем работать над большинством, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Напомним, в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Магнитка» переиграла «Нефтехимик» в серии буллитов со счетом 2:1.