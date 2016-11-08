«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв «Трактор»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде обыграл «Трактор» со счетом 3:2 Б.
В составе победителей голами отметились Андрей Попов и Стефан Эллиотт. В серии буллитов победную шайбу забросил Антон Глинкин.
У хозяев льда забили Максим Якуценя и Алексей Кручинин.
Казанская команда, одержав пятую победу подряд с 60-ю очками лидирует в Восточной конференции, а команда Анвара Гатиятулина расположилась на пятой строчке, имея в активе 43 очка.
В следующем туре казанцы отправятся в Магнитогорск, где 10 ноября сыграет с «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет «Ладу».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Ак Барс - 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов), 26:35 (1:0). Попов (Эллиотт, Йордан), 36:55 (1:1). Эллиотт (Свитов, Секач), 38:12 (1:2). Кручинин (Якуценя, Климонтов), 47:30 (2:2).
Победный буллит:
Глинкин - 2:3.
Место и дата
08 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция