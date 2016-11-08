Андрей Назаров: Игра мне понравилась, ребята бились

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от игры своей команды с «Металлургом».

– Поздравляю коллегу с победой. Игра мне понравилась, ребята бились, обе команды хотели победить. После выходных сил много, эмоции захлестывают. Довели дело до буллитов, а там уже как получилось, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Напомним, в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Магнитка» переиграла «Нефтехимик» в серии буллитов со счетом 2:1.