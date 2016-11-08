Виктор Антипин: С приходом Назарова «Нефтехимик» стал играть в тело

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин поделился впечатлениями от игры своей команды с «Нефтехимиком».

– Да, непростая игра получилась. У соперника поменялся тренер, команда быстрая, агрессивная, играли активно. Поэтому тяжело было выходить из зоны и доставлять шайбу в зону соперника. С приходом Назарова они стали играть в тело, без прокатов, больше наносить бросков.

– Но сегодня «Металлург» еще и катастрофически не везло. Согласен с этим, ведь моментов было много?

– Да, может быть. Были моменты. Но и мы сами не очень хорошо сыграли, у нас были ошибки, получали частые контратаки. Надо чуть перестроиться.

– Насколько успел восстановиться после поездки в сборную?

– Да все нормально, успел. В эмоциональном плане – всегда приятно выигрывать, так что настроение хорошее. Теперь будем продолжать выигрывать здесь, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Напомним, в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Магнитка» переиграла «Нефтехимик» в серии буллитов со счетом 2:1.