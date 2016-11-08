Игорь Захаркин: Третий период с «Ладой» мы провели блестяще
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Мы плохо начали, слабое движение было. Я думаю, это объясняется тем, что был перерыв и ребята вышли из игрового режима. Во втором периоде здорово забили голы, но была невнимательность, связанная с тем, что не было концентрации на весь период из-за того, что опять же долго не играли. Ну а третий период мы провели блестяще, потому что я увидел и самоотверженность, и много блокированных бросков, и голы, которые позволили выиграть сегодняшний матч.
- Будете ли вы дальше продолжать такую ротацию и использовать пять звеньев?
- Мы первый матч сегодня, наверное, за всю осень играли, имея длинную скамейку. Хорошо, можно подстёгивать, менять, ротировать игроков, которые не совсем удачно играют. Я не знаю, будем ли мы так продолжать или нет, потому что, наверное, нам ещё пока рано играть в три пары защитников. Но обстоятельства сложились таким образом, что мы сейчас вынуждены играть в три пары. Поскольку наша молодёжь позволяет нам использовать дополнительно двух игроков сверху, мы будем это использовать. Ну а будут они играть или нет, я сейчас сказать вам не могу.
После этого матча команда из Уфы с 47-ю очками расположилась на четвертом месте Восточной конференции. В следующем туре подопечные Игоря Захаркина 10 ноября примут «Нефтехимик».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы:
Лисин (Бодров Е., Макаров), 23:39 (1:0). Хрипунов (Умарк, Хартикайнен), 24:53 (2:0). Шенфельд (Белоусов, Гуркин), 33:23 (2:1). Бочаров (Стрельцов А.), 37:03 (2:2). Лисин (Макаров, Арзамасцев), 49:39 (3:2). Капризов (Хрипунов), 53:02 (4:2).
Место и дата
08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция