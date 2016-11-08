Игорь Захаркин: Третий период с «Ладой» мы провели блестяще

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы плохо начали, слабое движение было. Я думаю, это объясняется тем, что был перерыв и ребята вышли из игрового режима. Во втором периоде здорово забили голы, но была невнимательность, связанная с тем, что не было концентрации на весь период из-за того, что опять же долго не играли. Ну а третий период мы провели блестяще, потому что я увидел и самоотверженность, и много блокированных бросков, и голы, которые позволили выиграть сегодняшний матч.

- Будете ли вы дальше продолжать такую ротацию и использовать пять звеньев?

- Мы первый матч сегодня, наверное, за всю осень играли, имея длинную скамейку. Хорошо, можно подстёгивать, менять, ротировать игроков, которые не совсем удачно играют. Я не знаю, будем ли мы так продолжать или нет, потому что, наверное, нам ещё пока рано играть в три пары защитников. Но обстоятельства сложились таким образом, что мы сейчас вынуждены играть в три пары. Поскольку наша молодёжь позволяет нам использовать дополнительно двух игроков сверху, мы будем это использовать. Ну а будут они играть или нет, я сейчас сказать вам не могу.

После этого матча команда из Уфы с 47-ю очками расположилась на четвертом месте Восточной конференции. В следующем туре подопечные Игоря Захаркина 10 ноября примут «Нефтехимик».

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