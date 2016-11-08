Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Спартак
Хоккей  Металлург2 : 1 БНефтехимик
Хоккей  Йокерит2 : 1Амур
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Лада
Хоккей  Трактор2 : 3 БАк Барс
Хоккей  Динамо Рига1 : 0Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Захаркин: Третий период с «Ладой» мы провели блестяще

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы плохо начали, слабое движение было. Я думаю, это объясняется тем, что был перерыв и ребята вышли из игрового режима. Во втором периоде здорово забили голы, но была невнимательность, связанная с тем, что не было концентрации на весь период из-за того, что опять же долго не играли. Ну а третий период мы провели блестяще, потому что я увидел и самоотверженность, и  много блокированных бросков, и голы, которые позволили выиграть сегодняшний матч. 

- Будете ли вы дальше продолжать такую ротацию и использовать пять звеньев?

- Мы первый матч сегодня, наверное, за всю осень играли, имея длинную скамейку. Хорошо, можно подстёгивать, менять, ротировать игроков, которые не совсем удачно играют. Я не знаю, будем ли мы так продолжать или нет, потому что, наверное, нам ещё пока рано играть в три пары защитников. Но обстоятельства сложились таким образом, что мы сейчас вынуждены играть в три пары. Поскольку наша молодёжь позволяет нам использовать дополнительно двух игроков сверху, мы будем это использовать. Ну а будут они играть или нет, я сейчас сказать вам не могу.

После этого матча команда из Уфы с 47-ю очками расположилась на четвертом месте Восточной конференции. В следующем туре подопечные Игоря Захаркина 10 ноября примут «Нефтехимик». 

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы:

Лисин (Бодров Е., Макаров), 23:39 (1:0). Хрипунов (Умарк, Хартикайнен), 24:53 (2:0). Шенфельд (Белоусов, Гуркин), 33:23 (2:1). Бочаров (Стрельцов А.), 37:03 (2:2). Лисин (Макаров, Арзамасцев), 49:39 (3:2). Капризов (Хрипунов), 53:02 (4:2).

Место и дата

08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артис Аболс: «Лада» провела солидную игру с «Салаватом», но за солидную игру очки не дают.Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Артис Аболс прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Энвер Лисин: Мы хорошо отработали, были голодные до игрыНападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин оделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».Кирилл Рассказов: Здорово сегодня играл Олег ШилинНападающий «Авангарда» Кирилл Рассказов поделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».Виктор Антипин: С приходом Назарова «Нефтехимик» стал играть в телоЗащитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин поделился впечатлениями от игры своей команды с «Нефтехимиком».Андрей Назаров: Игра мне понравилась, ребята билисьГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от игры своей команды с «Металлургом».«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв «Трактор»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде обыграл «Трактор» со счетом 3:2 Б.Илья Воробьев: Некоторые ребята у нас сегодня прилетели в восемь утраГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды против «Нефтехимика».Федор Канарейкин: Попросили ребят начать домашнюю серию с победыГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин подвел итоги матча с «Торпедо»(2:1), который прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ.Таких комичных голов Мозякин еще не забивал! Назаров в ярости (видео)Таких комичных голов Мозякин еще не забивал! Назаров в ярости (видео)Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин отметился удивительным голом в ворота «Нефтехимика», но выиграли уральцы только по буллитам – 2:1.Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Ладу»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу на «Ладой» со счетом 4:2.«Магнитка» в серии буллитов обыграла «Нефтехимик»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов переиграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.Хет-трик Еглича принес победу «Словану» в матче с «Автомобилистом»Хоккеисты «Автомобилиста» в матче регулярного первенства КХЛ уступили на своей площадке братиславскому «Словану» со счетом 1:4.Петерис Скудра: Получили гол - и немножко задергалисьГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал игру своей команды против «Авангарда».Сергей Бердников: Очень рад, как команда отработалаГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал победу своей команды над ХК «Сочи».Вячеслав Буцаев: Не забивая голов, невозможно рассчитывать на что-тоГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от игры с новокузнецким «Металлургом».Андрей Скабелка: Сложно что-то комментировать. Шесть периодов – ноль головГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче со «Спартаком».Алексей Ярушкин: Беспалов все время настраивается на игруГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».Пушка Мирнова, стена Беспалова... Как «Спартак» победил в НовосибирскеПушка Мирнова, стена Беспалова... Как «Спартак» победил в НовосибирскеСпартаковцы Игорь Мирнов и Никита Беспалов передали привет своей бывшей команде.Дубль Бурдасова принес «Авангарду» победу в матче с «Торпедо»Хоккеисты омского «Авангарда» переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1.«Спартак» в гостях одолел «Сибирь»Хоккеисты московского «Спартака» переиграли на выезде «Сибирь» со счетом 2:0.

Лада
Ладакалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Игорь Захаркин
Игорь Захаркинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение