Кирилл Рассказов: Здорово сегодня играл Олег Шилин

Нападающий «Авангарда» Кирилл Рассказов поделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

- Мы плохо начали этот матч. «Авангард» был быстрее и немного мы не выполнили свой план, которого должны были придерживаться. Во втором периоде, я считаю, мы перехватили инициативу: много угрожали воротам соперников. Но забить не получилось, здорово сегодня играл Олег Шилин, хочу его поздравить с отличной игрой.

- Ваша команда играла до последних секунд и вполне могла счет сравнять. Чего не хватило все же? Удачи? Мастерства?

- Сложно сказать. Побеждает сильнейший. Омск был сильнее в этот день. Омичи имели больше численного преимущества, это тоже сказалось, так как мы больше устали. Но в целом, я считаю, равная была игра, - передает слова Рассказова пресс-служба омской команды.

Напомним, что во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома переиграл «Торпедо» со счетом 2:1.

