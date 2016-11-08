Кирилл Рассказов: Здорово сегодня играл Олег Шилин
Нападающий «Авангарда» Кирилл Рассказов поделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
- Мы плохо начали этот матч. «Авангард» был быстрее и немного мы не выполнили свой план, которого должны были придерживаться. Во втором периоде, я считаю, мы перехватили инициативу: много угрожали воротам соперников. Но забить не получилось, здорово сегодня играл Олег Шилин, хочу его поздравить с отличной игрой.
- Ваша команда играла до
последних секунд и вполне могла счет
сравнять. Чего не хватило все же? Удачи?
Мастерства?
- Сложно сказать. Побеждает сильнейший. Омск был сильнее в этот день. Омичи имели больше численного преимущества, это тоже сказалось, так как мы больше устали. Но в целом, я считаю, равная была игра, - передает слова Рассказова пресс-служба омской команды.
Напомним, что во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома переиграл «Торпедо» со счетом 2:1.