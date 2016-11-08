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Энвер Лисин: Мы хорошо отработали, были голодные до игры

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин оделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

- Мы рады, что победили дома. На игру опять пришли много людей, нас очень здорово поддерживали, отличная атмосфера на арене была. Мне кажется, что мы сегодня хорошо боролись, получилась хорошая игра.

У нас появилось несколько новых ребят. Нам нужно было время, чтобы сделать новые сочетания. Мы хорошо отработали, были голодные до игры. Хотелось уже выйти и играть. Здорово, что начали с победы.

Думаю, что у нас все должны быть лидерами. Все берут игру на себя. Хорошо, что сейчас мы забили. В другой игре забьют другие. Мы все делаем одно дело, у нас всех одна задача.

- Для вас дубль в сегодняшней встрече стал уже третьим в нынешнем сезоне. Совпадение или закономерность?
- Не знаю. Просто хочется играть, забивать. Так получается, я рад. Когда мы забиваем, мы своим звеном лучше играем, поэтому получаются ещё какие-то комбинации, - передает слова Лисина пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» переиграл на домашней арене тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2. Нападающий уфимцев Энвер Лисин отметился в этой встрече дублем.

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