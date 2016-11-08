Артис Аболс: «Лада» провела солидную игру с «Салаватом», но за солидную игру очки не дают.
Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Артис Аболс прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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С нашей стороны была солидная игра, но
за солидную игру очки не дают. Начали
довольно-таки робко, во второй половине
первого периода заиграли смелее,
агрессивнее, активнее. Создали немало
моментов, обязаны были забивать, но не
забили. Конечно, знали, что здорово
играет в атаке Уфа и использует позиционные
атаки из-за ворот. Так два гола и получили
первых. Хорошо, что отыгрались 2:2. В
третьем периоде был, конечно, шанс в
большинстве забивать, но эти пятёрки,
которые у нас в основном разыгрывают,
были разбиты, потому что мы Бумагина
потеряли уже в первом периоде, Белоусов
тоже травму получил и не играл в
большинстве. Должны были забивать, но
не забили. Проиграли игру, знаем, где
наши слабости. Про них распространяться
не буду. Это я знаю, игроки знают, но их
в одночасье не решишь. Бодаемся дальше,
надо что-то выиграть, если хотим в
восьмёрку попадать. Солидная игра, но
без очков.
- Прокомментируйте незасчитанную шайбу. Показалось, что сначала шайба пересекла линию, а потом прозвучала сирена…
- Мне тоже так показалось. Я это решение не принимал, его принимали судьи. Сказали, что время с сигналом не идут параллельно. Сначала истекло время, а потом был сигнал, нам так объяснили, почему не засчитали гол.
- Будете оспаривать решение и жаловаться в лигу?
- И что? Нам очки дадут, что ли? Посмотрим, если что-то было там, то отошлём, пускай разбираются. Но всё, проехали.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Лисин (Бодров Е., Макаров), 23:39 (1:0). Хрипунов (Умарк, Хартикайнен), 24:53 (2:0). Шенфельд (Белоусов, Гуркин), 33:23 (2:1). Бочаров (Стрельцов А.), 37:03 (2:2). Лисин (Макаров, Арзамасцев), 49:39 (3:2). Капризов (Хрипунов), 53:02 (4:2). 08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Лисин (Бодров Е., Макаров), 23:39 (1:0). Хрипунов (Умарк, Хартикайнен), 24:53 (2:0). Шенфельд (Белоусов, Гуркин), 33:23 (2:1). Бочаров (Стрельцов А.), 37:03 (2:2). Лисин (Макаров, Арзамасцев), 49:39 (3:2). Капризов (Хрипунов), 53:02 (4:2).
08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция