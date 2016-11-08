Артис Аболс: «Лада» провела солидную игру с «Салаватом», но за солидную игру очки не дают.

Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Артис Аболс прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- С нашей стороны была солидная игра, но за солидную игру очки не дают. Начали довольно-таки робко, во второй половине первого периода заиграли смелее, агрессивнее, активнее. Создали немало моментов, обязаны были забивать, но не забили. Конечно, знали, что здорово играет в атаке Уфа и использует позиционные атаки из-за ворот. Так два гола и получили первых. Хорошо, что отыгрались 2:2. В третьем периоде был, конечно, шанс в большинстве забивать, но эти пятёрки, которые у нас в основном разыгрывают, были разбиты, потому что мы Бумагина потеряли уже в первом периоде, Белоусов тоже травму получил и не играл в большинстве. Должны были забивать, но не забили. Проиграли игру, знаем, где наши слабости. Про них распространяться не буду. Это я знаю, игроки знают, но их в одночасье не решишь. Бодаемся дальше, надо что-то выиграть, если хотим в восьмёрку попадать. Солидная игра, но без очков.



- Прокомментируйте незасчитанную шайбу. Показалось, что сначала шайба пересекла линию, а потом прозвучала сирена…



- Мне тоже так показалось. Я это решение не принимал, его принимали судьи. Сказали, что время с сигналом не идут параллельно. Сначала истекло время, а потом был сигнал, нам так объяснили, почему не засчитали гол.



- Будете оспаривать решение и жаловаться в лигу?



- И что? Нам очки дадут, что ли? Посмотрим, если что-то было там, то отошлём, пускай разбираются. Но всё, проехали.

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