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Артис Аболс: «Лада» провела солидную игру с «Салаватом», но за солидную игру очки не дают.

Источник:  Сайт болельщиков ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Артис Аболс прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- С нашей стороны была солидная игра, но за солидную игру очки не дают. Начали довольно-таки робко, во второй половине первого периода заиграли смелее, агрессивнее, активнее. Создали немало моментов, обязаны были забивать, но не забили. Конечно, знали, что здорово играет в атаке Уфа и использует позиционные атаки из-за ворот. Так два гола и получили первых. Хорошо, что отыгрались 2:2. В третьем периоде был, конечно, шанс в большинстве забивать, но эти пятёрки, которые у нас в основном разыгрывают, были разбиты, потому что мы Бумагина потеряли уже в первом периоде, Белоусов тоже травму получил и не играл в большинстве. Должны были забивать, но не забили. Проиграли игру, знаем, где наши слабости. Про них распространяться не буду. Это я знаю, игроки знают, но их в одночасье не решишь. Бодаемся дальше, надо что-то выиграть, если хотим в восьмёрку попадать. Солидная игра, но без очков.

- Прокомментируйте незасчитанную шайбу. Показалось, что сначала шайба пересекла линию, а потом прозвучала сирена…

- Мне тоже так показалось. Я это решение не принимал, его принимали судьи. Сказали, что время с сигналом не идут параллельно. Сначала истекло время, а потом был сигнал, нам так объяснили, почему не засчитали гол. 

- Будете оспаривать решение и жаловаться в лигу?

- И что? Нам очки дадут, что ли? Посмотрим, если что-то было там, то отошлём, пускай разбираются. Но всё, проехали.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы:

Лисин (Бодров Е., Макаров), 23:39 (1:0). Хрипунов (Умарк, Хартикайнен), 24:53 (2:0). Шенфельд (Белоусов, Гуркин), 33:23 (2:1). Бочаров (Стрельцов А.), 37:03 (2:2). Лисин (Макаров, Арзамасцев), 49:39 (3:2). Капризов (Хрипунов), 53:02 (4:2).

Место и дата

08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция



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