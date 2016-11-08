Виталий Мутко: У всех региональных клубов большие проблемы

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что у всех региональных клубов большие проблемы и пояснил, как их можно решить.

«Не только у «Луча» - у всех региональных клубов большие проблемы. Этим надо постоянно заниматься, смотреть. Надо сесть в регионе всем заинтересованным людям и определиться - нужен клуб или не нужен, нужен футбол или не нужен футбол. Если нужен, то надо заниматься этим серьезно. Самое простое – написать письмо и просить деньги из бюджета. Надо искать партнеров, спонсоров, заинтересованных людей, прозрачным клуб делать, с бюджетом открытым. Надо ориентироваться на собственных доморощенных игроков. Если будет такая политика, то все будет нормально.

Я работал в региональном клубе, в «Зените», мы никогда ни копейки не брали из бюджета города. Это потом пришел «Газпром», а до этого были акционеры, спонсоры. Надо этим заниматься постоянно и быть открытыми перед спонсорами, партнерами. То же самое, что мы делаем сейчас в РФС – отчитываемся по всем инвестициям, по каждым программам. Партнеры нам доверяют», - сказал Мутко «Р-Спорт».

Напомним, футболисты «Луча-Энергии» бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате.