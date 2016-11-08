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Сироткин примет участие в первой практике Гран-при Бразилии в составе «Рено»

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский автогонщик Сергей Сироткин проведет первую практику гран-при Бразилии за рулем болида французской команды «Рено», сообщает Motorsport.com.

По информации источника, 21-летний россиянин займет место Кевина Магнусcена в болиде RS16.

В нынешнем году Сироткин уже участвовал в составе «Рено» в первой тренировке Гран-при России.

Также москвич принимал участие в июльских тестах в Сильверстоуне и в сентябре в Валенсии.

Сироткин является одним из претендентов на место основного пилота «Рено» на следующий сезон.

Напомним, бразильский этап «Королевских гонок» пройдет в Сан-Паулу с 11 по 13 ноября.

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