Владимир Крикунов: Очень много провалов сегодня было

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча против «Слована».

- Поздравляю «Слован» с заслуженной победой. Мы посмотрели команду в деле, в настоящей игре. Тренировки – это одно, а игра оказалось совсем другое. Очень много провалов сегодня было в нашей игре. Сегодня столько раз провалились, что другая команда за весь сезон столько не проваливается. Выходы «2 в 1» и «3 в 2» – такого не должно быть у команды, которая хочет играть плей-офф. Будем работать. Самое главное видно над чем. И знаем, что делать.



Какая линия требует усиления в первую очередь?

- Все три линии, чтобы ребят не обижать. Но на рынке ничего нет, сезон же сейчас идет. Будем работать тем составом, который есть. У них желание хорошее. Они хотят играть, бороться, тренироваться. Жаль, что времени у нас мало, - передает слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста».

Напомним, что во вторник «Слован» на выезде переиграл «Автомобилист» со счетом 4:1.

