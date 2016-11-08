Владимир Крикунов: Очень много провалов сегодня было
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча против «Слована».
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Поздравляю
«Слован»
с
заслуженной
победой.
Мы
посмотрели команду в деле,
в настоящей
игре. Тренировки – это одно, а игра
оказалось
совсем другое. Очень много провалов
сегодня было в нашей игре. Сегодня
столько раз провалились, что другая
команда за весь сезон столько не
проваливается. Выходы «2 в 1» и
«3
в 2» – такого
не должно быть у команды,
которая
хочет играть плей-офф.
Будем работать. Самое
главное видно над чем. И
знаем, что делать.
Какая линия требует усиления в первую очередь?
- Все три линии, чтобы ребят не обижать. Но на рынке ничего нет, сезон же сейчас идет. Будем работать тем составом, который есть. У них желание хорошее. Они хотят играть, бороться, тренироваться. Жаль, что времени у нас мало, - передает слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста».
Напомним, что во вторник «Слован» на выезде переиграл «Автомобилист» со счетом 4:1.