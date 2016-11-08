Бой Поветкин — Стиверн состоится 17 декабря в России
Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.
На кону в бою Поветкин - Стиверн будет стоять временный чемпионский титул WBC в тяжелом весе.
Обладателем
главного пояса Всемирного боксерского
совета остается американец Деонтей
Уайлдер, который
не
сможет боксировать до 2017 года из-за
того, что в крайнем поединке с
соотечественником Крисом Арреола порвал
бицепс правой руки, после чего перенес
две операции.
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