Бой Поветкин — Стиверн состоится 17 декабря в России

Бермейн Стиверн: Поветкин чуть лучше Арреолы. Пока его проверяют на допинг - я готов драться

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC канадец Бермейн Стиверн охарактеризовал своего будущего соперника Александра Поветкина.