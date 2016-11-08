Милош Ржига: Нас немного подкосила череда травм

Главный тренер «Слована» Милош Ржига подвел итоги победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

- Я рад, что мы победили. Хорошо сыграли, игроки полностью выполнили тактическую установку.



- Как удается собирать в Братиславе столько болельщиков на трибунах?

- Словакия – хоккейная нация. Плюс, другая лига, другие команды – все это сильно интересует болельщиков. Приезжают Дацюк, Ковальчук, другие игроки. У нас царит потрясающая атмосфера, каждый соперник выкладывается там на 200% в игре. Поэтому дома мы играем чуть-чуть в другой хоккей, более атакующий хоккей. Хотим, чтобы больше голов было. Нас немного подкосила череда травм, сразу 10 человек выбыло. Сейчас они вернулись, но не хватает игровой практики.



- Довольны ли новичками, Мусатовым в частности?

- Да, доволен. Мусатова я давно знаю, еще со времен «Спартака». Он настоящий боец. Такие борются за каждую шайбу, нам нужна его агрессивность, но на сегодня контракт с ним не подписан, - передает слова Ржиги официальный сайт «Автомобилиста».

Напомним, что во вторник «Слован» на выезде переиграл «Автомобилист» со счетом 4:1.