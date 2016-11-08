«Йокерит» в серии буллитов оказался сильнее «Амура»
Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу в серии буллитов над хабаровским «Амуром» со счетом 3:2.
В
основное время в составе «Йокерита»
заброшенными
шайбами отметились Петер Регин и Брайан
О'Нилл. У «Амура»
отличились Томаш Зогорна и Владислав
Ушенин.
Победный буллит на счету Брайана О'Нилла.
В следующем матче «Амур» на выезде встретится с рижским «Динамо». «Йокерит» на своей площадке примет «Адмирал».
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