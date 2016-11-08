Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Спартак
Хоккей  Металлург2 : 1 БНефтехимик
Хоккей  Йокерит3 : 2 БАмур
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Лада
Хоккей  Трактор2 : 3 БАк Барс
Хоккей  Динамо Рига2 : 5Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Йокерит» в серии буллитов оказался сильнее «Амура»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу в серии буллитов над хабаровским «Амуром» со счетом 3:2.

В основное время в составе «Йокерита» заброшенными шайбами отметились Петер Регин и Брайан О'Нилл. У «Амура» отличились Томаш Зогорна и Владислав Ушенин.

Победный буллит на счету Брайана О'Нилла.

В следующем матче «Амур» на выезде встретится с рижским «Динамо». «Йокерит» на своей площадке примет «Адмирал».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Йокерит - Амур - 3:2 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Зогорна (Куусела), 1:06 (0:1). Регин (О'Нейлл), 12:26 (1:1). О'Нейлл (Йоэнсуу, Кулда), 15:30 (2:1). Ушенин В. (Малевич, Ушенин В.), 51:22 (2:2).

Победный буллит:

О'Нейлл - 3:2.

Место и дата

08 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дерек Рой: Игра с «Ак Барсом» получилась, что называется, с корабля на балКанадский нападающий «Трактора» Дерек Рой поделился впечатлениями о первом матче в составе челябинского клуба.Анвар Гатиятулин: Хотелось победить, но не получилосьГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: В целом, с «Трактором» получилась ожидаемая играГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги встречи с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ.Александр Нестеров: Контролировали игру с «Ладой» и чуть не упустили ееНападающий «Салавата Юлаева» Александр Нестеров подвел итоги встречи с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.«Адмирал» на выезде переиграл минское «Динамо»Хоккеисты «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали уверенную победу в гостях над минским «Динамо» со счетом 3:0.КХЛ. «Сибирь» проиграла «Спартаку», «Авангард» победил «Торпедо» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Милош Ржига: Нас немного подкосила череда травмГлавный тренер «Слована» Милош Ржига подвел итоги победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».Владимир Крикунов: Очень много провалов сегодня былоГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча против «Слована».Артис Аболс: «Лада» провела солидную игру с «Салаватом», но за солидную игру очки не дают.Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Артис Аболс прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Энвер Лисин: Мы хорошо отработали, были голодные до игрыНападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин оделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».Кирилл Рассказов: Здорово сегодня играл Олег ШилинНападающий «Авангарда» Кирилл Рассказов поделился эмоциями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».Игорь Захаркин: Третий период с «Ладой» мы провели блестящеГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Виктор Антипин: С приходом Назарова «Нефтехимик» стал играть в телоЗащитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин поделился впечатлениями от игры своей команды с «Нефтехимиком».Андрей Назаров: Игра мне понравилась, ребята билисьГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от игры своей команды с «Металлургом».«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв «Трактор»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде обыграл «Трактор» со счетом 3:2 Б.Илья Воробьев: Некоторые ребята у нас сегодня прилетели в восемь утраГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды против «Нефтехимика».Федор Канарейкин: Попросили ребят начать домашнюю серию с победыГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин подвел итоги матча с «Торпедо»(2:1), который прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ.Таких комичных голов Мозякин еще не забивал! Назаров в ярости (видео)Таких комичных голов Мозякин еще не забивал! Назаров в ярости (видео)Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин отметился удивительным голом в ворота «Нефтехимика», но выиграли уральцы только по буллитам – 2:1.Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Ладу»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу на «Ладой» со счетом 4:2.«Магнитка» в серии буллитов обыграла «Нефтехимик»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов переиграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.

Амур
Амуркалендарьстатистика
Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение