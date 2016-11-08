Монсон рассказал о видеоролике, на котором за рулем автомобиля поет песню Цоя «Хочу перемен» (видео)

На прошлой неделе видеоролик с Джеффом Монсоном взорвал интернет. Боец смешанного стиля за рулем своего автомобиля поет песню легенды русского рока Виктора Цоя и группы КИНО «Хочу перемен».

«Изначально, когда я услышал песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен», мне очень понравилось музыка, так как сам люблю классический рок. Потом мне объяснили значение слов и это песня стала еще ближе мне, ближе моему характеру и философии жизни. Я постоянно наблюдаю социальное неравенство, путешествуя по миру, и это очень угнетает меня. Взяв к примеру выборы в США, нам постоянно говорят, что выборы поменяют ситуацию, но политические перемены это не социальные перемены, которые более важны для людей. Октябрьская революция, к примеру, это социальная перемена, которая была важна для народа. Я не призываю ждать перемен, я призываю самому действовать и менять настоящее вокруг себя», - сказал Монсон в интервью «Советскому спорту».