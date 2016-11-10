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НБА. «Голден Стэйт» - «Нью-Даллас», «Клипперс» - «Портленд» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

10 ноября

Матч

Вашингтон - Бостон - 118:93

Место и дата

10 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Индиана - Филадельфия - 114:111 овертайм

Место и дата

10 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Йорк - Бруклин - 110:91 4-ая четверть

Место и дата

10 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Орландо - Миннесота - 107:121 4-ая четверть

Место и дата

10 ноября 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Шарлотт - Юта - 104:98

Место и дата

10 ноября 03:00, Тайм Уорнер Кэйбл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Атланта - Чикаго - 90:88 Перерыв

Место и дата

10 ноября 03:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Оклахома - Торонто - 57:64 3-ая четверть

Место и дата

10 ноября 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Антонио - Хьюстон - 0:0 1-ая четверть

Место и дата

10 ноября 05:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Финикс - Детройт - 16:24 1-ая четверть

Место и дата

10 ноября 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Голден Стэйт - Даллас

Место и дата

10 ноября 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Клипперс - Портленд

Место и дата

10 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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