НБА. «Голден Стэйт» - «Нью-Даллас», «Клипперс» - «Портленд» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
10 ноября
Матч
Место и дата
10 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Индиана - Филадельфия - 114:111 овертайм
Место и дата
10 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Йорк - Бруклин - 110:91 4-ая четверть
Место и дата
10 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Орландо - Миннесота - 107:121 4-ая четверть
Место и дата
10 ноября 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 ноября 03:00, Тайм Уорнер Кэйбл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Атланта - Чикаго - 90:88 Перерыв
Место и дата
10 ноября 03:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Оклахома - Торонто - 57:64 3-ая четверть
Место и дата
10 ноября 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Сан-Антонио - Хьюстон - 0:0 1-ая четверть
Место и дата
10 ноября 05:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Финикс - Детройт - 16:24 1-ая четверть
Место и дата
10 ноября 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 ноября 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция