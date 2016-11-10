НХЛ. «Коламбус» - «Анахайм», «Сент-Луис» - «Чикаго» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Анахайм - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Дженнер (Хартнелл, Эткинсон), 1:23 (1:0). Саад (Джонсон, Мюррей), 5:29 (2:0).
Место и дата
10 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 ноября 03:30, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
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