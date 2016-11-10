НХЛ. «Коламбус» - «Анахайм», «Сент-Луис» - «Чикаго» и другие матчи

читайте также

Владислав Третьяк: Ковальчук имеет все возможности играть в НХЛ, вопрос в его желании Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий СКА Илья Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело только в его желании.

Никита Зайцев: Слышать про себя «новичок» я не люблю Защитник «Торонто» Никита Зайцев поделился впечатлениями от первых месяцев в НХЛ.

Джоэл Кенневилл: Анисимов отлично вписался в команду Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл поделился мнением о российском форварде Артеме Анисимове.

Герман Титов: «Тампа» подходит Гусеву по стилю Бывший тренер московского «Спартака» Герман Титов оценил шансы форварда СКА и сборной России Никиты Гусева закрепиться в НХЛ.

Наиль Якупов: Не собираюсь жаловаться и обвинять в чем-то «Сент-Луис» или Кена Хичкока Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов не имеет претензий к главному тренеру команды Кену Хичкоку, который не выпускает игрока на лед в последних матчах «Блюзменов».

Сидни Кросби: Макдэвиду не нужно много пространства на льду Лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился впечатлениями от игры против капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Валерий Каменский: Анисимов всегда отдается работе на 100% Олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил самоотдачу и трудолюбие российского форварда «Чикаго» Артема Анисимова.

Ковальчук не исключает своего возвращения в НХЛ Нападающий СКА Илья Ковальчук сообщил, что может вернуться в НХЛ после окончания контракта с питерским клубом.

18-летний Патрик Лайне вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ Второй номер драфта НХЛ-2016 финн Патрик Лайне стал лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата.

Игорь Ларионов: Качества Макарова делали его практически неуязвимым Бывший форвард ЦСКА и сборной СССР Игорь Ларионов поделился воспоминаниями о Сергее Макарове, с которым играл в армейском клубе, национальной команде и «Сан-Хосе».

Лайне, Шайфли и Джонс – три звезды игрового дня в НХЛ Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Александр Радулов: Мы вышли абсолютно неготовыми на матч с «Коламбусом» Корреспондент «Советского спорта» в Монреале взял интервью у Александра Радулова, отдавшего две передачи в матче с «Бостоном».

«Ограбление века – Лайне решил отобрать титул у Овечкина». 5 гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Макдэвид догнал Анисимова в гонке бомбардиров НХЛ Нападающий «Эдмонтон» Коннор Макдэвид в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4) выполнил три голевые передачи.

НХЛ. «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Виннипег» разгромил «Даллас», Бурмистров заработал очко за результативную передачу Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Далласом» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:2 в пользу «Виннипега».

«Нэшвилл» обыграл «Оттаву» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нэшвилла».

«Лос-Анджелес» в гостях разгромил «Торонто» со счетом 7:0 Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Лос-Анджелесом» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Лос-Анджелеса».

«Монреаль» обыграл «Бостон», Радулов заработал два очка за результативные передачи Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Бостоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монреаля».