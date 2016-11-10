Россия – Катар. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В четверг в контрольном матче сыграют сборные России и Катара.

Их матч пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

15 ноября в 19:00 (мск) в Грозном на «Ахмат-Арене» сборная России сыграет контрольный матч против команды Румынии.

Напомним, что товарищеские матчи россияне проводят в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.