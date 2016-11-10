Россия – Катар. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В четверг в контрольном матче
сыграют сборные России и Катара.
Их матч пройдет в Дохе
на стадионе «Аль Садд» и начнется в 19:00
по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
15 ноября в 19:00 (мск) в
Грозном на «Ахмат-Арене» сборная России сыграет контрольный матч против команды
Румынии.
Напомним, что товарищеские матчи россияне проводят в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Матч
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция