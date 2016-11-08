«Адмирал» на выезде переиграл минское «Динамо»
Хоккеисты «Адмирала« в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали уверенную победу в гостях над минским «Динамо» со счетом 3:0.
В составе «Адмирала заброшенными шайбами отметились Роберт Саболич, Александр Горшков и Вадим Краснослободцев. «Сухой» матч на свой счет записал голкипер гостей Игорь Бобков, отразивший 43 броска по своим воротам.
В следующем матче «Адмирал» на выезде сыграет с финским «Йокеритом». «Динамо» на своей площадке сыграет с китайским «Куньлунем».
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Место и дата
10 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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