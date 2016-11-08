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Марио Балотелли: Посоветовал Сахо покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Ниццу»

Источник:  TelefootКомментарии

Итальянский форвард «Ниццы» Марио Балотелли советует своему бывшему одноклубнику по «Ливерпулю» Мамаду Сахо присоединиться к французскому клубу.

«Мы иногда общаемся. Я сказал Сахо, что игрок его уровня не должен мириться с таким положением дел. Он хочет уйти, и я ему предложил перейти в «Ниццу». Мы еще будем говорить об этом. Переход в январе может быть хорошей идеей», - сказал Балотелли.

Напомним, 26-летний француз потерял место в основе команды Юргена Клоппа и в настоящее время выступает за резервную команду.

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