Андрей Рябинский: Поветкин и Стиверн разделят гонорарный фонд 50 на 50
Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал распределение гонорарного фонда между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.
- Договор на бой подписан. Процент от гонорарного фонда получит WBC. Как правило, это десять процентов, остальное боксеры разделят 50 на 50, - цитирует Рябинского ТАСС.
Ранее
стало известно что сумма выигранных
торгов составляет $3,16 млн.
Напомним, всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.
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