Андрей Рябинский: Поветкин и Стиверн разделят гонорарный фонд 50 на 50

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал распределение гонорарного фонда между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.

- Договор на бой подписан. Процент от гонорарного фонда получит WBC. Как правило, это десять процентов, остальное боксеры разделят 50 на 50, - цитирует Рябинского ТАСС.

Ранее стало известно что сумма выигранных торгов составляет $3,16 млн.



Напомним, всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.