Александр Нестеров: Контролировали игру с «Ладой» и чуть не упустили ее

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Нестеров подвел итоги встречи с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.



- В уже выигрышном матче вели 2:0, контролировали игру и чуть не упустили её, соперник сравнял счёт - 2:2. Хорошо, что не расслабились дальше, не пропустили и выстояли в меньшинстве. Это был переломный момент, когда мы выстояли, вышли и забили.

- Вторая половина второго же периода, когда соперник забросил дважды, это наша расслабленность или что-то другое?

- Сложно ответить на такой вопрос. Да, наверное, где-то расслабились, поведя в счёте 2:0. Соперник перехватил нити игры и сравнял счёт. Хорошо, что мы в итоге выстояли и забили.

- Вы сегодня впервые появились на льду после травмы. Как себя чувствовали?

- Честно говоря, было сложновато. Я пропустил больше месяца и потерял игровую практику. Тренеры сказали, чтобы я поиграл, разбегался и почувствовал игру. Думаю, моим партнёрам было тяжеловато со мной играть, потому что где-то я не успевал, проваливался. Спасибо партнёрам, что они выручили и спасибо вратарю, который помог нам выстоять в меньшинстве.

Напомним, во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» переиграл на домашней арене тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2.



