Александр Нестеров: Контролировали игру с «Ладой» и чуть не упустили ее
Нападающий
«Салавата Юлаева» Александр Нестеров
подвел итоги встречи с «Ладой» в
регулярном чемпионате КХЛ.
- В уже выигрышном матче вели 2:0, контролировали игру и чуть не упустили её, соперник сравнял счёт - 2:2. Хорошо, что не расслабились дальше, не пропустили и выстояли в меньшинстве. Это был переломный момент, когда мы выстояли, вышли и забили.
- Вторая половина второго же периода, когда соперник забросил дважды, это наша расслабленность или что-то другое?
- Сложно ответить на такой вопрос. Да, наверное, где-то расслабились, поведя в счёте 2:0. Соперник перехватил нити игры и сравнял счёт. Хорошо, что мы в итоге выстояли и забили.
- Вы сегодня впервые появились на льду после травмы. Как себя чувствовали?
- Честно говоря, было сложновато. Я пропустил больше месяца и потерял игровую практику. Тренеры сказали, чтобы я поиграл, разбегался и почувствовал игру. Думаю, моим партнёрам было тяжеловато со мной играть, потому что где-то я не успевал, проваливался. Спасибо партнёрам, что они выручили и спасибо вратарю, который помог нам выстоять в меньшинстве.
Напомним, во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» переиграл на домашней арене тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2.
Матч
Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы:
Лисин (Бодров Е., Макаров), 23:39 (1:0). Хрипунов (Умарк, Хартикайнен), 24:53 (2:0). Шенфельд (Белоусов, Гуркин), 33:23 (2:1). Бочаров (Стрельцов А.), 37:03 (2:2). Лисин (Макаров, Арзамасцев), 49:39 (3:2). Капризов (Хрипунов), 53:02 (4:2).
Место и дата
08 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция