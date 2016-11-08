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«Куньлунь» на выезде переиграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты пекинского «Куньлуня» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» со счетом 5:2

В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Линус Виделль, Мартин Бакош, Олег Яшин и Чэд Ро, оформивший дубль. У проигравших точные броски на счету Петра Счастливого и Патрика Маллена.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет на выезде с минским «Динамо». Рижане примут на домашней площадке хабаровский «Амур».

Матч

Динамо Р - Куньлунь Ред Стар - 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы:

Счастливый (Скворцов, Седлачек), 8:25 (1:0). Виделль (Яласваара), 24:24 (1:1 - бол.). Ро (Виделль, Коллинс), 31:10 (1:2). Бакош (Марцинко), 35:58 (1:3 - бол.). Яшин (Беллемор, Перескоков), 41:27 (1:4 - мен.). Ро (Коллинс), 49:09 (1:5 - мен.). Маллен (Пуяц), 50:39 (2:5 - бол.).

Место и дата

08 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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