Зинэтула Билялетдинов: В целом, с «Трактором» получилась ожидаемая игра

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги встречи с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ.

- В целом, ожидаемая была игра. Я понимал и все понимали, что это первая игра после паузы. Не все получалось в игре, были моменты, которые нас не устраивают. Главное, выиграли, а над теми ошибками, которые были, мы постараемся поработать.

- Поставили Галимова в ворота, потому что он челябинец?

- Нет, не потому, что он челябинец. У меня такого нет. Просто была его очередь. Последнюю игру до перерыва играл Гарипов, а сегодня вышел Галимов.

- Что не хватило команде для победы в основное время?

-Я считаю, что последняя шайба, которую мы пропустили, получилась достаточно глупой.

Напомним, сегодня, 8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов. Итоговый счет — 3:2 в пользу казанской команды.

КХЛ

Регулярный чемпионат





