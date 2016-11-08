Зинэтула Билялетдинов: В целом, с «Трактором» получилась ожидаемая игра
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги встречи с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ.
- В целом, ожидаемая была игра. Я понимал и все понимали, что это первая игра после паузы. Не все получалось в игре, были моменты, которые нас не устраивают. Главное, выиграли, а над теми ошибками, которые были, мы постараемся поработать.
- Поставили Галимова в ворота, потому что он челябинец?
- Нет, не потому, что он челябинец. У меня такого нет. Просто была его очередь. Последнюю игру до перерыва играл Гарипов, а сегодня вышел Галимов.
- Что не хватило команде для победы в основное время?
-Я считаю, что последняя шайба, которую мы пропустили, получилась достаточно глупой.
Напомним, сегодня, 8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов. Итоговый счет — 3:2 в пользу казанской команды.
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Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Ак Барс - 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов), 26:35 (1:0 - бол.). Попов (Эллиотт, Йордан), 36:55 (1:1 - бол.). Эллиотт (Свитов, Секач), 38:12 (1:2). Кручинин (Якуценя, Климонтов), 47:30 (2:2).
Победный буллит:
Глинкин - 2:3.
Место и дата
08 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция