Анвар Гатиятулин: Хотелось победить, но не получилось
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Понимали, с кем играем. «Ак Барс» один из лидеров и по игре, и в таблице. Ожидали тяжелую игру, как в итоге и получилось. Если брать в целом, что-то получилось, что-то не очень. Смогли сравнять счет, довели до буллитов, но пока в буллитах не везет.
- 2:2 с лидером Восточной конференции хороший результат?
- Мы на каждую игру выходим, чтобы победить. Повторюсь, играли с одним из лидеров, и хотелось, конечно, победить, но не получилось.
- Что не хватило команде для победы в основное время?
- Голов обычно не хватает.
Напомним, сегодня, 8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов. Итоговый счет — 3:2 в пользу казанской команды.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Ак Барс - 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов), 26:35 (1:0 - бол.). Попов (Эллиотт, Йордан), 36:55 (1:1 - бол.). Эллиотт (Свитов, Секач), 38:12 (1:2). Кручинин (Якуценя, Климонтов), 47:30 (2:2).
Победный буллит:
Глинкин - 2:3.
Место и дата
08 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция