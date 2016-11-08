Анвар Гатиятулин: Хотелось победить, но не получилось

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Понимали, с кем играем. «Ак Барс» один из лидеров и по игре, и в таблице. Ожидали тяжелую игру, как в итоге и получилось. Если брать в целом, что-то получилось, что-то не очень. Смогли сравнять счет, довели до буллитов, но пока в буллитах не везет.

- 2:2 с лидером Восточной конференции хороший результат?

- Мы на каждую игру выходим, чтобы победить. Повторюсь, играли с одним из лидеров, и хотелось, конечно, победить, но не получилось.

- Что не хватило команде для победы в основное время?

- Голов обычно не хватает.

Напомним, сегодня, 8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов. Итоговый счет — 3:2 в пользу казанской команды.

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