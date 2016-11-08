Дерек Рой: Игра с «Ак Барсом» получилась, что называется, с корабля на бал
Нападающий «Трактора» Дерек Рой поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом», который стал первым для канадца в составе челябинской команды.
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Хорошая игра сегодня получилась. Я очень
рад, что сегодня на арене собралось
много людей, даже несмотря на обильный
снегопад. Для нас с Полом Щехурой эта
игра получилась, что называется, с
корабля на бал. Мы прилетели только
сегодня утром. Считаю, что сыграли
нормально, но жалко, что не выиграли.
- В третьем периоде при равном счете ты вышел один на один с вратарем. Не получилось бросить так, как задумал?
- Я видел, что ко мне параллельным курсом приближается защитник, который был готов отобрать шайбу. Поэтому пришлось перекладывать шайбу с одной руки на другую и быстро бросать. В принципе, бросок получился, но угодил я точно в блин, хотя метил чуть ниже. Если бы попал куда хотел, то шайба бы оказалась в воротах.
- Удалось ли сегодня поймать хоть какую-нибудь «химию» в сочетании с Веске и Пестуновым?
- У нас не было особого взаимопонимания в первом периоде. Все-таки первая игра и было тяжело. В перерыве мы поговорили с Райаном и Димой, после чего у нас стало получаться лучше. Конечно, нужно учитывать, что это первая наша игра и до сыгранности еще далековато.
Напомним, сегодня, 8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов. Итоговый счет — 3:2 в пользу казанской команды.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Ак Барс - 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов), 26:35 (1:0 - бол.). Попов (Эллиотт, Йордан), 36:55 (1:1 - бол.). Эллиотт (Свитов, Секач), 38:12 (1:2). Кручинин (Якуценя, Климонтов), 47:30 (2:2).
Победный буллит:
Глинкин - 2:3.
Место и дата
08 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция