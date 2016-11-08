Дерек Рой: Игра с «Ак Барсом» получилась, что называется, с корабля на бал

Нападающий «Трактора» Дерек Рой поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом», который стал первым для канадца в составе челябинской команды.

- Хорошая игра сегодня получилась. Я очень рад, что сегодня на арене собралось много людей, даже несмотря на обильный снегопад. Для нас с Полом Щехурой эта игра получилась, что называется, с корабля на бал. Мы прилетели только сегодня утром. Считаю, что сыграли нормально, но жалко, что не выиграли.



- В третьем периоде при равном счете ты вышел один на один с вратарем. Не получилось бросить так, как задумал?

- Я видел, что ко мне параллельным курсом приближается защитник, который был готов отобрать шайбу. Поэтому пришлось перекладывать шайбу с одной руки на другую и быстро бросать. В принципе, бросок получился, но угодил я точно в блин, хотя метил чуть ниже. Если бы попал куда хотел, то шайба бы оказалась в воротах.



- Удалось ли сегодня поймать хоть какую-нибудь «химию» в сочетании с Веске и Пестуновым?

- У нас не было особого взаимопонимания в первом периоде. Все-таки первая игра и было тяжело. В перерыве мы поговорили с Райаном и Димой, после чего у нас стало получаться лучше. Конечно, нужно учитывать, что это первая наша игра и до сыгранности еще далековато.

Напомним, сегодня, 8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в серии буллитов. Итоговый счет — 3:2 в пользу казанской команды.

КХЛ

Регулярный чемпионат