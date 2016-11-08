Андрей Шевченко: У финнов не сыграет Еременко - для нас это плюс

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с Финляндией, который состоится в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

- Завершаем год матчем с Финляндией. Матч будет тяжелым. Разбирали, смотрели. Есть время. Дадим информацию игрокам. Финляндия хорошо обороняется. Их главный тренер провел хорошую работу. Еременко по непонянтным причинам не сыграет у соперника. Для нас это плюс. Но и без него Финляндия играет хорошо. Опасна при стандартах и контратаках. Оборону взломать будет непросто, но материал у нас есть. Постараемся в точности донести ребятам, чтобы они могли решить поставленную задачу. Система и схема их игры не меняется. Они будут играть в пять защитников, четыре полузащитника и одного нападающего. Эта команда обороняется с большим количеством игроков. Неплохие контратаки и стандартные положения, - сказал Шевченко.

По итогам трех туров в Группе I лидирует Хорватия и Исландия, на счету которых по семь очков. У Украины — пять, у Турции — два и у Финляндии с Косово по одному очку.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится 12 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.