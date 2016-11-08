РЭУ побеждает в Махачкале, несмотря на удаление
Сегодня в Махачкале двумя матчами стартовал седьмой этап НСФЛ. В мини-турнире принимают участие команда-хозяин этапа ДГТУ (Махачкала), а также РЭУ (Москва), СГУ (Саратов) и КФУ (Симферополь)
В первом матче между СГУ и КФУ достаточно легкую победу одержала саратовская команда со счетом 2:0, благодаря точным ударам Андрея Суровцева и Андрея Сырцова.
Во второй встрече хозяева поля не смогли одержать первую победу в Премьер-группе, несмотря на удаление в составе РЭУ. Имея на одного игрока меньше, москвичи смогли в течении шести минут дважды поразить ворота дагестанской команды – отличились Никита Пшеничников и Артем Романов.
ДГТУ терпит четвертое поражение в четырех матчах, а РЭУ остается командой с лучшей обороной – после четырех матчей в ворота москвичей был забит всего один мяч.
Завтра на турнире очередной игровой день. РЭУ сыграет против СГУ, а ДГТУ против КФУ. Начало матчей в 10:00 и 12:00 соответственно.
Матч
Голы
Суровцев 2 (1:0). Сырцов 78 (2:0).
Судья:
Руслан Гереев (Россия)
Место и дата
08 ноября 10:00, Политехник, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Пшеничников 60 (0:1). Акимов 66 (0:2).
Судья:
Максим Каплин (Россия)
Место и дата
08 ноября 13:00, Политехник, Онлайн-трансляция