НХЛ. «Вашингтон» - «Сан-Хосе», «Питтсбург» - «Эдмонтон» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Матч
Место и дата
09 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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