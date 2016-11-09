Якупов пропустит третий матч «Сент-Луиса» подряд по решению тренера

Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов не сыграет в матче против «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом в своем твиттере сообщил американский журналист Джереми Разерфорд.

Сообщается, что Кен Хичкок не хочет менять состав, который он использовал в предыдущих играх. Соответственно, Якупов, как и в предыдущих двух матчах, в него не входит. Также сообщается, что никаких личных разногласий у тренера и игрока нет. Наиль, по мнению Хичкока, не проходит в состав по игровым показателям.

В текущем сезоне 23-летний Наиль Якупов провел 11 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Матч «Сент-Луис» - «Чикаго» состоится 10 ноября. Начало в 04:00 по Москве.