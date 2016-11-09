Якупов пропустит третий матч «Сент-Луиса» подряд по решению тренера
Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов не сыграет в матче против «Чикаго»
в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом в своем твиттере сообщил американский
журналист Джереми Разерфорд.
Сообщается, что Кен Хичкок не хочет менять состав, который
он использовал в предыдущих играх. Соответственно, Якупов, как и в предыдущих
двух матчах, в него не входит. Также сообщается, что никаких личных разногласий
у тренера и игрока нет. Наиль, по мнению Хичкока, не проходит в состав по игровым
показателям.
В текущем сезоне 23-летний Наиль Якупов провел 11 матчей и
набрал 4 (2+2) очка. Матч «Сент-Луис» - «Чикаго» состоится 10 ноября. Начало в
04:00 по Москве.
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