Виталий Мутко: «Динамо» нельзя терять, но их экономика и организация мне совершенно непонятны
Президент РФС Виталий Мутко
поделился своим мнением о ситуации в московском «Динамо». Ранее сообщалось, что
существование клуба находится под угрозой.
«Динамо» – клуб, который терять нельзя. Он имеет большие традиции,
у него серьезная социальная основа есть, инфраструктура, современный стадион
строится, тренировочные центры, базы. Он более устойчивый с точки зрения
перспективы.
Сама экономика, организация – это уже другой вопрос, процесс мне
совершенно непонятный. Приходят собственники, финансируют клуб, все оформляют в долги.
Мне сложно это понять и даже представить себе», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
В понедельник в российских СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что «Динамо» находится на краю гибели и может прекратить существование. В октябре в СМИ появилась информация, согласно которой со слов генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева долги клуба составляют почти 13 миллиардов рублей.