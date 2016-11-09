Виталий Мутко: «Динамо» нельзя терять, но их экономика и организация мне совершенно непонятны

Президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о ситуации в московском «Динамо». Ранее сообщалось, что существование клуба находится под угрозой.

«Динамо» – клуб, который терять нельзя. Он имеет большие традиции, у него серьезная социальная основа есть, инфраструктура, современный стадион строится, тренировочные центры, базы. Он более устойчивый с точки зрения перспективы.

Сама экономика, организация – это уже другой вопрос, процесс мне совершенно непонятный. Приходят собственники, финансируют клуб, все оформляют в долги. Мне сложно это понять и даже представить себе», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

В понедельник в российских СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что «Динамо» находится на краю гибели и может прекратить существование. В октябре в СМИ появилась информация, согласно которой со слов генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева долги клуба составляют почти 13 миллиардов рублей.