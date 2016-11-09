Женская сборная России сыграет с командами Германии, Швеции и Италии на Евро-2017

Елена Терехова: Если Россия не попадет на Евро, я себе этого не прощу

Капитан женской сборной России по футболу Елена Терехова поделилась впечатлениями после матча против сборной Венгрии в отборочном турнире чемпионата Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (3:3).