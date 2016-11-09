Женская сборная России сыграет с командами Германии, Швеции и Италии на Евро-2017
Состоялась жеребьевка чемпионата
Европы 2017 года среди женщин. Сборная России попала в одну группу с командами
Германии, Швеции и Италии.
Евро-2017. Женщины
Результаты жеребьевки
Группа А: Голландия (хозяин), Норвегия, Дания, Бельгия
Группа В: Германия (чемпион), Швеция, Италия, Россия
Группа С: Франция, Исландия, Австрия, Швейцария
Группа D: Англия, Шотландия, Испания, Португалия
Турнир пройдет в Голландии с 16
июля по 6 августа 2017 года. Матчи будут
проходить в семи городах: Бреде, Девентере, Дутинхеме, Энсхеде, Роттердаме,
Тилбурге и Утрехте.
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