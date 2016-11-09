Роналду будет зарабатывать 24 миллиона евро в год по контракту с Nike

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вскоре подпишет новый рекламный контракт с производителем спортивной одежды Nike. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, о сделке будет официально объявлено в ближайшие часы. В середине 80-х годов прошлого века аналогичную сделку с компанией подписал Майкл Джордан. Сообщается, что он будет зарабатывать по контракту около 24 миллионов евро – приблизительно столько же, сколько он зарабатывает в «Реале».

Напомним, что ранее Криштиану Роналду продлил контракт с «Реалом». При этом спонсором мадридского клуба является конкурент Nike компания Adidas.