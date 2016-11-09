Роналду будет зарабатывать 24 миллиона евро в год по контракту с Nike
Нападающий мадридского «Реала»
Криштиану Роналду вскоре подпишет новый рекламный контракт с производителем
спортивной одежды Nike.
Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, о сделке будет официально объявлено
в ближайшие часы. В середине 80-х годов прошлого века аналогичную сделку с
компанией подписал Майкл Джордан. Сообщается, что он будет зарабатывать по
контракту около 24 миллионов евро – приблизительно столько же, сколько он
зарабатывает в «Реале».
Напомним, что ранее Криштиану
Роналду продлил контракт с «Реалом». При этом спонсором мадридского клуба
является конкурент Nike
компания Adidas.
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