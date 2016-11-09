Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик- : -Динамо
Футбол  Кубань- : -Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Тюмень- : -Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналду будет зарабатывать 24 миллиона евро в год по контракту с Nike

Источник:  ASКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вскоре подпишет новый рекламный контракт с производителем спортивной одежды Nike. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, о сделке будет официально объявлено в ближайшие часы. В середине 80-х годов прошлого века аналогичную сделку с компанией подписал Майкл Джордан. Сообщается, что он будет зарабатывать по контракту около 24 миллионов евро – приблизительно столько же, сколько он зарабатывает в «Реале».

Напомним, что ранее Криштиану Роналду продлил контракт с «Реалом». При этом спонсором мадридского клуба является конкурент Nike компания Adidas.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кроос выбыл до конца года и не сыграет против «Барселоны» и «Атлетико»Полузащитник мадридского «Реала» пропустит оставшиеся матчи 2016 года из-за травмы. Таким образом, он не примет участие в нескольких ответственных играх своей команды.Кроос получил серьезную травму и выбыл на неопределенный срокПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).Фабио Капелло: Пеле, Марадона и Месси – три величайших игрока в истории футболаБывший главный тренер сборной России Фабио Капелло включил форварда «Барселоны» Лионеля Месси в тройку лучших игроков в истории футбола.Грасия может покинуть «Рубин» и возглавить «Бетис»Как сообщает Sevilla.abc.es, руководство «Бетиса» планирует пригласить на пост главного тренера команды наставника «Рубина» Хави Грасию.Конте намерен серьезно усилить состав «Челси» в январе 2017 годаТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте, несмотря на успехи команды в нынешнем сезоне, считает, что в зимнее трансферное окно следует усилить состав.Криштиану Роналду: Золотой мяч? Сохраняю спокойствие, поскольку выиграл Лигу чемпионов и Евро-2016Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что после сезона 2015/16 ему не следует думать, кто станет обладателем «Золотого мяча».Испанский суд обвиняет Неймара в коррупцииНападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар вызван в испанский суд по обвинению в коррупции, сообщает AP.Криштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 годаКриштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 годаНападающий Криштиану Роналду прокомментировал продление своего контракта с мадридским «Реалом».500 голов Месси! За счет чего «Барселона» обыграла «Севилью»500 голов Месси! За счет чего «Барселона» обыграла «Севилью»«Советский спорт» рассказывает о матче «Севилья» – «Барселона» (1:2), в котором все решил аргентинский гений.Эрик Кантона: Месси превратили в Джастина БибераБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался о новой прическе форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.Альваро Мората: Устал быть игроком замены, который постоянно выходит и забиваетФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората рассказал о своем психологическом состоянии, отметив, что недоволен решениями тренерского штаба.Марио Балотелли: Отдал бы «Золотой мяч» Луису СуаресуФорвард «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли назвал своего претендента на «Золотой мяч».Томас Тухель: Обамеянг очень любит быть в центре внимания, как РоналдуГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о характере форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, отметив, что доволен его отношением к делу после санкций со стороны клуба.Российский вратарь «Леганеса» Королев: В Европе дают больше свободы, а в России сразу же заставляют играть во взрослый футбол20-летний российский голкипер «Леганеса» Дар Королев рассказал о своем переезде в чемпионат Испании, а также поведал, чем отличается РФПЛ от Примеры.«Бавария» и «Тоттенхэм» поборются за ИскоПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон может продолжить карьеру в чемпионате Германии.25-тысячный гол Ибры, два очка Анисимова и порваное веко ван Перси. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра понедельника.Жерар Пике: Если бы «Золотой мяч» давали лучшему игроку мира, то Месси должен был бы получать его постоянноЗащитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам каждого года должен доставаться форварду сине-гранатовых и сборной Аргентины Лионелю Месси.«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Севильей»В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Севильей».Лионель Месси забил 500-й гол за «Барселону»Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 500-й гол за каталонский клуб.Примера. 11-й тур. «Реал» обыграл «Леганес», «Севилья» уступила «Барселоне» и другие матчиВсе матчи 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение