Кроос выбыл до конца года и не сыграет против «Барселоны» и «Атлетико»
Полузащитник мадридского «Реала»
пропустит оставшиеся матчи 2016 года из-за травмы. Таким образом, он не примет
участие в нескольких ответственных играх своей команды.
Как сообщает Marca, Кроос не сыграет в мадридском
дерби против «Атлетико» 19 ноября, а также 3 декабря в эль-класико против «Барселоны».
Соответственно, он не сыграет и в остальных оставшихся матчах года, в том числе
и клубном чемпионате мира.
Вчера футболист прошел медицинское обследование в стане
национальной команды, которое выявило перелом основания пятой плюсневой кости
правой ноги. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел на клубном уровне 16 матчей,
забил один гол и отдал шесть голевых передач.
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