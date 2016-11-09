Кроос выбыл до конца года и не сыграет против «Барселоны» и «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» пропустит оставшиеся матчи 2016 года из-за травмы. Таким образом, он не примет участие в нескольких ответственных играх своей команды.

Как сообщает Marca, Кроос не сыграет в мадридском дерби против «Атлетико» 19 ноября, а также 3 декабря в эль-класико против «Барселоны». Соответственно, он не сыграет и в остальных оставшихся матчах года, в том числе и клубном чемпионате мира.

Вчера футболист прошел медицинское обследование в стане национальной команды, которое выявило перелом основания пятой плюсневой кости правой ноги. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел на клубном уровне 16 матчей, забил один гол и отдал шесть голевых передач.