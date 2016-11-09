Шнайдерлин может перейти из «МЮ» в «Милан» зимой
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Морган Шнайдерлин может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как информирует Calciomercato.com, в услугах хавбека заинтересован
главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла. Также сообщается, что клуб
рассматривает возможность аренды футболиста.
В текущем сезоне 27-летний Морган
Шнайдерлин провел семь матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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