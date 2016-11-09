Агент Джовинко: Тренерский штаб сборной Италии должен следить за растущими лигами, такими как MLS и чемпионат России

Агент нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко Андреа Д’Амико считает, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура зря игнорирует его подопечного. Он считает, что тренерский штаб должен расширить круг чемпионатов, где могут играть кандидаты в сборную.

Ранее Вентура сказал, что показатели Джовинко в MLS для него не играют основной роли. Также он отметил, что Джовинко, по его мнению, получает мяч без особых проблем, после чего в сборной ему трудно перестроиться на более высокий уровень.

«Меня удивили слова Вентуры. Нельзя говорить с уверенностью о том, чего не знаешь. Задача тренерского штаба национальной сборной – следить за всеми итальянскими футболистами, где бы они не играли. В MLS много спортсменов топ-уровня, это растущая лига. Такой же я считаю и российскую премьер-лигу, хотя Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти не приглашаются в сборную», - цитирует агента Football Italia.