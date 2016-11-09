Азмун может сменить «Ростов» на «Ливерпуль» в январе
«Ливерпуль» проявляет интерес к
нападающему «Ростова» Сердару Азмуну. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Guardian, главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп обеспокоен травмой Данни Ингза и будущим отъездом Садио Мане на
Кубок Африки в январе. В связи с этим он хотел бы видеть в команде нового
нападающего. Азмун привлек внимание нового спортивного директора клуба Майкла
Эдвардса, который и подсказал Клоппу такой вариант. Эдвардс является главой
отдела, отвечающего за поиск новых игроков. «Ливерпуль» хотел бы подписать Азмуна уже в
зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне 21-летний Сердар
Азмун провел 19 матчей за «Ростов» и забил четыре мяча при двух голевых
передачах.
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