Азмун может сменить «Ростов» на «Ливерпуль» в январе

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Ростова» Сердару Азмуну. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обеспокоен травмой Данни Ингза и будущим отъездом Садио Мане на Кубок Африки в январе. В связи с этим он хотел бы видеть в команде нового нападающего. Азмун привлек внимание нового спортивного директора клуба Майкла Эдвардса, который и подсказал Клоппу такой вариант. Эдвардс является главой отдела, отвечающего за поиск новых игроков. «Ливерпуль» хотел бы подписать Азмуна уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 21-летний Сердар Азмун провел 19 матчей за «Ростов» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.