Защитник киевского «Динамо» Вида лишен водительских прав за нетрезвое вождение
Защитник «Динамо» (Киев) и
сборной Хорватии Домагой Вида был уличен в вождении автомобиля в нетрезвом
состоянии. К нему были применены санкции.
Как сообщает Tribuna.com,
4
ноября, в 4.15 ночи по местному времени хорват был задержан полицией в Киевеза
рулем своего Mercedes-Benz. Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,5
промилле алкоголя – это в пять раз превышает допустимую норму.
Капитан «Динамо» должен будет оплатить штраф в размере 10 200
гривен и лишился водительских прав на один год.
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