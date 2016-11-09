Защитник киевского «Динамо» Вида лишен водительских прав за нетрезвое вождение

Защитник «Динамо» (Киев) и сборной Хорватии Домагой Вида был уличен в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. К нему были применены санкции.

Как сообщает Tribuna.com, 4 ноября, в 4.15 ночи по местному времени хорват был задержан полицией в Киевеза рулем своего Mercedes-Benz. Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,5 промилле алкоголя – это в пять раз превышает допустимую норму.

Капитан «Динамо» должен будет оплатить штраф в размере 10 200 гривен и лишился водительских прав на один год.