Бельйо отказался от боя с Усиком из-за плохой формы

Словенский боксер первого тяжелого веса Дамир Бельйо отказался от запланированного ранее боя с украинским чемпионом мира по версии WBO. Он отметил, что не успеет набрать форму.

«Пять дней назад я узнал о том, что у меня есть 1 месяц и 20 дней до боя с Усиком. Я не тренировался целый месяц, и нахожусь в плохой форме. Я просто не успею набрать необходимую форму к чемпионскому поединку.

Если бы я вышел на бой, то уже в 4-5 раунде не смог бы дышать. Это меня бы убило. WBO не заслуживает, чтобы на чемпионский поединок вышел неподготовленный боксер. Мне предоставили прекрасный шанс, на кону стояли большие деньги. Но я отказываюсь. Я не должен сражаться за один из самых престижных титулов в таком состоянии», — заявил Бельйо.

Бой был запланирован на 17 декабря. В связи с отменой поединка следующий соперник Усика пока неизвестен, как и дата проведения очередного боя украинца.