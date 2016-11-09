Этот день в истории. Алессандро Дель Пьеро исполнилось 42 года
Сегодня отмечает день рождения знаменитый итальянский футболист,
экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро. Ему
исполнилось 42 года.
Почти всю карьеру Дель Пьеро провел в «Ювентусе», в который он
перешел в 1993 году из «Падовы». В 2012 году он покинул туринский клуб, после
чего выступал за австралийский «Сидней» и индийский «Дели Дайнамос».
В составе «Ювентуса» восемь раз становился чемпионом Италии (два
титула официально считаются отобранными из-за «моджигейта»), становился
победителем Кубка Италии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального
кубка, выиграл турнир в серии Б после «ссылки» команды в низший дивизион. В
составе сборной Италии становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.
Рекордсмен «Ювентуса» по количеству сыгранных матчей и забитых мячей
за всю историю клуба – 673 матча, 284 мяча, 61 результативный пас. Обладатель
многих индивидуальных премий. Дважды (в 1998 и 2008 годах) признавался
итальянским футболистом года. Лучший бомбардир чемпионата Италии 2007/2008 (21
мяч).