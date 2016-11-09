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Этот день в истории. Алессандро Дель Пьеро исполнилось 42 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый итальянский футболист, экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро. Ему исполнилось 42 года.

Почти всю карьеру Дель Пьеро провел в «Ювентусе», в который он перешел в 1993 году из «Падовы». В 2012 году он покинул туринский клуб, после чего выступал за австралийский «Сидней» и индийский «Дели Дайнамос».

В составе «Ювентуса» восемь раз становился чемпионом Италии (два титула официально считаются отобранными из-за «моджигейта»), становился победителем Кубка Италии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка, выиграл турнир в серии Б после «ссылки» команды в низший дивизион. В составе сборной Италии становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Рекордсмен «Ювентуса» по количеству сыгранных матчей и забитых мячей за всю историю клуба – 673 матча, 284 мяча, 61 результативный пас. Обладатель многих индивидуальных премий. Дважды (в 1998 и 2008 годах) признавался итальянским футболистом года. Лучший бомбардир чемпионата Италии 2007/2008 (21 мяч).

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