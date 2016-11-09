Этот день в истории. Луису Фелипе Сколари исполнилось 68 лет

Сегодня отмечает день рождения известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари. Ему исполнилось 68 лет.

Известен по работе со сборными Бразилии и Португалии, рядом бразильских клубов, в том числе «Гремио», «Палмейрасом» и «Крузейро», а также «Челси». Сейчас возглавляет китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».

Со сборной Бразилии Сколари стал чемпионом мира и выиграл Кубок конфедераций, со сборной Португалии занял второе место на Евро-2004, где команда в финале уступила Греции со счетом 0:1. В его активе одна победа в чемпионате Бразилии («Гремио») и две – в Копа Либертадорес («Гремио» и «Палмейрас»). Также становился чемпионом Узбекистана с «Бунедкором» и чемпионом Китая с «Гуанчжоу Эвергранд».