Этот день в истории. Луису Фелипе Сколари исполнилось 68 лет
Сегодня отмечает день рождения известный бразильский тренер Луис
Фелипе Сколари. Ему исполнилось 68 лет.
Известен по работе со сборными Бразилии и Португалии, рядом
бразильских клубов, в том числе «Гремио», «Палмейрасом» и «Крузейро», а также «Челси».
Сейчас возглавляет китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».
Со сборной Бразилии Сколари стал чемпионом мира и выиграл Кубок
конфедераций, со сборной Португалии занял второе место на Евро-2004, где
команда в финале уступила Греции со счетом 0:1. В его активе одна победа в
чемпионате Бразилии («Гремио») и две – в Копа Либертадорес («Гремио» и «Палмейрас»).
Также становился чемпионом Узбекистана с «Бунедкором» и чемпионом Китая с «Гуанчжоу
Эвергранд».
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