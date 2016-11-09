Этот день в истории. Андреасу Бреме исполнилось 56 лет

Сегодня отмечает день рождения известный немецкий футболист Андреас Бреме, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Ему исполнилось 56 лет.

Выступал за «Бармбек Уленхорст», «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Интер» и «Сарагосу», а также сборную Германии. Бреме – двукратный чемпион Германии, победитель Кубка Германии и Суперкубка Германии. С «Интером» становился чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА, в составе «Сарагосы» выиграл Кубка Испании.

В составе сборной Германии Андреас стал чемпионом мира 1990 года. В финальном матче против сборной Аргентины (1:0) именно он забил решающий мяч. На чемпионатах Европы занимал второе и третье места.