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Бельерин продлит контракт с «Арсеналом» до 2022 года

Источник:  The TelegraphКомментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин продлит действующий контракт. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, действующий контракт Бельерина истекает летом 2019 года. Новое соглашение будет действовать до 2022 года. Изменится в сторону повышения и его зарплата: с 40 000 фунтов в неделю до 100 000.

В текущем сезоне 21-летний Эктор Бельерин провел 14 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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