Майкон: «Локомотив» сумел подняться с колен, теперь нужно не сбавлять обороты

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как его команде удалось обыграть «Анжи» в чемпионате России (4:0). Также он сказал, что «Локо» начинает находить свою игру.

«Я не ожидал такого крупного счета. Но «Локомотив» начал жестко играть с самого начала и быстро забил. То, что мы сразу добились такого преимущества, — очень хорошо для нашей команды. Сыграли всего пять минут — и счет уже 2:0. Надо начинать так каждый матч, потому что «Локомотив» не должен находиться в середине таблицы. Настал момент, когда мы начинаем находить свою игру. И удача стала поворачиваться в нашу сторону.

Мы сумели подняться с колен, теперь нужно не сбавлять обороты. Наша команда очень неудобна для соперников, когда играет жестко и самоотверженно. Это показали матчи с ЦСКА и «Анжи». После разгрома махачкалинцев Семин сказал, что нельзя терять игру, которая появилась в последних встречах. Все очень рады победе над махачкалинским клубом, это очень сложный соперник, который и с минимальным счетом тяжело обыграть. А счет 4:0 вообще казался невозможным против них, но нам удалось его добиться», - цитируют Майкона «Известия».

«Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 15 очков в 13 матчах. 26-летний Майкон в текущем сезоне провел девять матчей за «Локомотив» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.