Майкон: «Локомотив» сумел подняться с колен, теперь нужно не сбавлять обороты
Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал,
как его команде удалось обыграть «Анжи» в чемпионате России (4:0). Также он
сказал, что «Локо» начинает находить свою игру.
«Я не ожидал
такого крупного счета. Но «Локомотив» начал жестко играть с самого начала и
быстро забил. То, что мы сразу добились такого преимущества,
— очень хорошо для нашей команды. Сыграли всего пять минут — и
счет уже 2:0. Надо начинать так каждый матч, потому что «Локомотив» не должен
находиться в середине таблицы. Настал момент, когда мы начинаем находить
свою игру. И удача стала поворачиваться в нашу сторону.
Мы сумели подняться с колен, теперь нужно не
сбавлять обороты. Наша команда очень неудобна для соперников, когда играет
жестко и самоотверженно. Это показали матчи с ЦСКА и «Анжи». После разгрома
махачкалинцев Семин сказал, что нельзя терять игру, которая появилась в
последних встречах. Все очень рады победе над махачкалинским клубом, это
очень сложный соперник, который и с минимальным счетом тяжело обыграть. А счет
4:0 вообще казался невозможным против них, но нам удалось его добиться», -
цитируют Майкона «Известия».
«Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате
России, имея в активе 15 очков в 13 матчах. 26-летний Майкон в текущем сезоне
провел девять матчей за «Локомотив» и забил четыре мяча при одной голевой
передаче.