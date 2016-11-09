«Вашингтон» с Овечкиным дома уступил «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей отличились Марк-Эдуард Власич, Брент Берс и Джо Торнтон. В составе «Вашингтона» приняли участие в матче россияне Александр Овечкин, Дмитрий Ордов и Евгений Кузнецов.

«Сан-Хосе» набрал 14 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Вашингтона» 16 очков и четвертое место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат