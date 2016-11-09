«Вашингтон» с Овечкиным дома уступил «Сан-Хосе»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном»
и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сан-Хосе».
В составе победителей отличились Марк-Эдуард
Власич, Брент Берс и Джо Торнтон. В составе «Вашингтона» приняли участие в
матче россияне Александр Овечкин, Дмитрий Ордов и Евгений Кузнецов.
«Сан-Хосе» набрал 14 очков и занимает четвертое
место на Западе. У «Вашингтона» 16 очков и четвертое место на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
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