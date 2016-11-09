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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей один из голов в активе российского нападающего Евгения Малкина. Дубль сделал Конор Шири, еще одна шайба в активе Карла Хагелина. У «Эдмонтона» две шайбы забросил Джордан Эберле, одну – Карл Марун.

«Эдмонтон» с 19 очками идет вторым на Западе. У «Эдмонтона» 20 очков и второе место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Эдмонтон - 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Голы:

Шири (Раст), 1:57 (1:0). Эберле (Марун, Макдэвид), 14:23 (1:1). Марун (Эберле, Макдэвид), 17:18 (1:2). Эберле (Макдэвид), 23:20 (1:3). Хагелин (Дэйли, Хорнквист), 32:08 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 45:33 (3:3). Шири 58:18 (4:3).

Место и дата

09 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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