Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Питтсбурга».
В составе победителей один из голов в активе
российского нападающего Евгения Малкина. Дубль сделал Конор Шири, еще одна
шайба в активе Карла Хагелина. У «Эдмонтона» две шайбы забросил Джордан Эберле,
одну – Карл Марун.
«Эдмонтон» с 19 очками идет вторым на Западе. У «Эдмонтона»
20 очков и второе место на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Эдмонтон - 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Голы:
Шири (Раст), 1:57 (1:0). Эберле (Марун, Макдэвид), 14:23 (1:1). Марун (Эберле, Макдэвид), 17:18 (1:2). Эберле (Макдэвид), 23:20 (1:3). Хагелин (Дэйли, Хорнквист), 32:08 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 45:33 (3:3). Шири 58:18 (4:3).
Место и дата
09 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция