Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей один из голов в активе российского нападающего Евгения Малкина. Дубль сделал Конор Шири, еще одна шайба в активе Карла Хагелина. У «Эдмонтона» две шайбы забросил Джордан Эберле, одну – Карл Марун.

«Эдмонтон» с 19 очками идет вторым на Западе. У «Эдмонтона» 20 очков и второе место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат